В России упростят трудоустройство подростков

Госдума России может принять в феврале законопроект, упрощающий оформление на работу подростков от 14 лет. Об этом сообщается в соответствующей документации.

Фото: ТАСС ТАСС

«Госдума в феврале планирует принять законопроект „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет“. Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой приводят «Известия».

Согласно законопроекту, чтобы устроиться на работу, подросткам теперь потребуется разрешение только одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. Также стало известно, что Комитет по молодежной политике поддержал проект данного закона и рекомендовал его к принятию в Госдуме.