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1 час назад

В России упростят трудоустройство подростков

Ura.Ru

Госдума России может принять в феврале законопроект, упрощающий оформление на работу подростков от 14 лет. Об этом сообщается в соответствующей документации.

В России упростят трудоустройство подростков
Фото: ТАССТАСС

«Госдума в феврале планирует принять законопроект „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части вопросов регулирования труда работников в возрасте до 18 лет“. Документом предлагается упростить заключение трудовых договоров с подростками, которым исполнилось 14», — заявлено в соответствующей документации, содержание которой приводят «Известия».

Согласно законопроекту, чтобы устроиться на работу, подросткам теперь потребуется разрешение только одного из родителей без получения согласия органов опеки и попечительства. Также стало известно, что Комитет по молодежной политике поддержал проект данного закона и рекомендовал его к принятию в Госдуме.

Ранее сообщалось, что в Госдуме было предложено отменить список неженских профессий. По мнению инициаторов поправок в Трудовой кодекс РФ, запрет морально устарел и нарушает конституционные права граждан, а его корректировка стимулирует экономическую мобилизацию в государстве.

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