В московском посольстве США не разгласили детали освобождения Дадли

«Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован после того, как был арестован в России, но не можем обсуждать конкретные детали этого случая, исходя из соображений конфиденциальности», – заявили в дипмиссии.

35-летний бывший военный Дадли был арестован в 2022 году во время нелегального пересечения границы Калининградской области и Польшей, где он принимал участие в музыкальном фестивале. С какой именно целью мужчина проник на территорию России без соответствующих документов, остаётся неизвестным. Отмечается, что его задержание не анонсировалось, поскольку его семья хотела вести переговоры об освобождении в непубличном порядке.