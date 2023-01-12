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46 минут назад

В московском посольстве США не разгласили детали освобождения Дадли

Елена Прошина

Посольство США в Москве отказалось называть детали освобождения американского гражданина Тейлора Дадли. Об этом сообщает РИА «Новости».

В московском посольстве США не разгласили детали освобождения Дадли
Фото: Jonathan FranksJonathan Franks

«Мы в курсе сообщений о том, что гражданин США был депортирован после того, как был арестован в России, но не можем обсуждать конкретные детали этого случая, исходя из соображений конфиденциальности», – заявили в дипмиссии.

35-летний бывший военный Дадли был арестован в 2022 году во время нелегального пересечения границы Калининградской области и Польшей, где он принимал участие в музыкальном фестивале. С какой именно целью мужчина проник на территорию России без соответствующих документов, остаётся неизвестным. Отмечается, что его задержание не анонсировалось, поскольку его семья хотела вести переговоры об освобождении в непубличном порядке.

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