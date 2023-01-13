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39 минут назад

В России пропавших собак предлагают искать по морде

Парламентская газетаиещё 1

Рисунок носа у собак так же индивидуален, как и отпечаток пальца у человека. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В России пропавших собак предложили искать по морде
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Владимир Бурматов рассказал о разработанном совместно с Госзнаком проекте регистрации домашних животных по морде. Такая регистрация будет бесплатной и добровольной.

«Фотографируется лицо собаки. Ей присваивается ID номер. Если кто-то находит потерявшееся животное, то все что ему нужно, это войти в систему, и она по морде собаки выдаст остальные данные», — пояснил депутат.

Сейчас система работает в тестовом режиме, пока в ней зарегистрировано 10 тысяч человек. В будущем появится соответствующее мобильное приложение, пообещал Бурматов.

Общество,Законопроекты,Владимир Бурматов,Госдума,
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