В России пропавших собак предложили искать по морде

Рисунок носа у собак так же индивидуален, как и отпечаток пальца у человека. Об этом в пресс-центре «Парламентской газеты» заявил первый зампред Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Владимир Бурматов рассказал о разработанном совместно с Госзнаком проекте регистрации домашних животных по морде. Такая регистрация будет бесплатной и добровольной.

«Фотографируется лицо собаки. Ей присваивается ID номер. Если кто-то находит потерявшееся животное, то все что ему нужно, это войти в систему, и она по морде собаки выдаст остальные данные», — пояснил депутат.