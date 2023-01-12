Попова выступила с заявлением на фоне обнаружения «кракена» в России

Иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.