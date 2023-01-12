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43 минуты назад

Попова порассуждала о действиях иммунитета при заражении «кракеном»

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Иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса «кракен». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова выступила с заявлением на фоне обнаружения «кракена» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить», — сказала она.

Глава федеральной службы также призвала россиян соблюдать осторожность и заботиться о своем здоровье.

Онищенко: "кракен" уже давно в России

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

Общество,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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