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1 час назад

«Мисс Россия — 2022» Линникова вышла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

RT на русскомиещё 1

Победительница конкурса красоты «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова вышла в полуфинал «Мисс Вселенная».

Как сообщает РИА Новости, в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты — участницы боролись за право войти в топ-16 самых красивых девушек мира.

«Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса», — говорится в заявлении.

В июле прошлого года статус «Мисс Россия — 2022» получила уроженка Оренбурга Анна Линникова, всего в финал конкурса прошли 25 девушек.

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