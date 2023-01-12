В праздники в России выросла посещаемость игорных зон

Казино в России зафиксировали рост посещаемости в новогодние праздники. Наибольший прирост посетителей — до 36% — был зафиксирован в игорной зоне «Красная Поляна», пишет РБК со ссылкой на данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий.
Причем посетителей в игорные зоны привлекают не азартные игры, а развлечения. И это общемировой тренд. Комментирует председатель Ассоциации игорного бизнеса России Дмитрий Анфиногенов:
Дмитрий Анфиногенов, председатель Ассоциации игорного бизнеса России
«Тот рост, который мы наблюдали на этих новогодних праздниках по всем игорным зонам, порядка 30% в среднем показало. Я думаю, что это связано в целом с развитием туристических мест и тех локации, где игорная зона находится. Понятно, здесь драйвер — Красная Поляна, которая является, наверное, лучшим местом для зимнего отдыха в нашей стране. Потом, естественно, Приморье, Калининград и Алтай, наверное, показывает самые скромные цифры на сегодня, то есть Алтай и Красная Поляна отличаются практически в 10 раз. Ну и в целом, наверное, ситуация, которая происходит сегодня в мире и в стране, и многие регионы отменяют всевозможные развлекательные мероприятия, игорные зоны значительно нарастили количество развлекательных мероприятий в праздник. Вообще все игорные зоны в прошлом году выросли двукратно с точки зрения неигровых доходов, и эта тенденция закладывается и на этот год, следующие там годы развития, в принципе это мировая практика, неигровые доходы в перспективе какого-то обозримого периода, может быть, 5-7 лет во всех игорных зонах превысит игровые доходы. То есть это такой драйвер развития туризма с точки зрения событийного туризма, с точки зрения развлекательного туризма, потому что мероприятия всевозможной направленности, как концерты, как розыгрыши, как какие-то активные театральные программы и спортивные мероприятия, игорные зоны становятся площадкой для всего этого проведения».
В игорной зоне «Красная Поляна» сообщили, что в этом году на их территории прошла масштабная развлекательная программа с участием Леонида Агутина, Максима Фадеева и других артистов. Призовой фонд, разыгранный сочинской зоной в этом году, составил 34 млн рублей. Говорит PR-директор игорной зоны «Красная Поляна» Элина Кушниренко:
Элина Кушниренко, PR-директор игорной зоны «Красная Поляна»
«В период с 1 по 8 января этого года мы уже приняли 32 тысячи гостей, в то время как в прошлом году эта цифра насчитывала 24 тысячи. У нас в игорной зоне по большей степени шоу бесплатные, вход свободный, цены на рестораны и на наши развлечения мы не поднимали. Люди уже подустали и в эти январские праздники, видимо, захотели как-то отвлечься, и мы им это дали. Даже в период отсутствия снега в игорной зоне Красной Поляны всегда есть, чем заняться. Сегодня казино — это не только игра, сегодняшнее казино — это развлечение, это концерты, спектакли, шоу, театры, презентации. Здесь не обязательно приходить и играть в какие-то игры, если вы не любите, здесь любой человек найдет себе по душе какое-то развлечение».
Сейчас в России действует четыре игорные зоны — в Алтайском, Краснодарском, Приморском краях и Калининградской области. Также в 2023 году планируется построить пятую игорную зону в Крыму. Согласно действующему законодательству, игорный бизнес разрешен только в специальной игорной зоне, а на территории одного субъекта может существовать только одна такая зона.