В праздники в России выросла посещаемость игорных зон

«Тот рост, который мы наблюдали на этих новогодних праздниках по всем игорным зонам, порядка 30% в среднем показало. Я думаю, что это связано в целом с развитием туристических мест и тех локации, где игорная зона находится. Понятно, здесь драйвер — Красная Поляна, которая является, наверное, лучшим местом для зимнего отдыха в нашей стране. Потом, естественно, Приморье, Калининград и Алтай, наверное, показывает самые скромные цифры на сегодня, то есть Алтай и Красная Поляна отличаются практически в 10 раз. Ну и в целом, наверное, ситуация, которая происходит сегодня в мире и в стране, и многие регионы отменяют всевозможные развлекательные мероприятия, игорные зоны значительно нарастили количество развлекательных мероприятий в праздник. Вообще все игорные зоны в прошлом году выросли двукратно с точки зрения неигровых доходов, и эта тенденция закладывается и на этот год, следующие там годы развития, в принципе это мировая практика, неигровые доходы в перспективе какого-то обозримого периода, может быть, 5-7 лет во всех игорных зонах превысит игровые доходы. То есть это такой драйвер развития туризма с точки зрения событийного туризма, с точки зрения развлекательного туризма, потому что мероприятия всевозможной направленности, как концерты, как розыгрыши, как какие-то активные театральные программы и спортивные мероприятия, игорные зоны становятся площадкой для всего этого проведения».