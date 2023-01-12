Россиянам напомнили правила выброса елок

По словам специалиста, елку нужно выбрасывать в бункер большой вместимости, так как она занимает много места и может повредить технику, если ее выбросят в неправильный отсек. Однако в качестве лучшего способа избавиться от елки Голованов рекомендовал сдать ее в переработку.