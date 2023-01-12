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1 час назад

Таиланд намерен взимать плату с иностранцев за вакцинацию против коронавируса

Москва24

Глава Минздрава Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что иностранцев будут платно вакцинировать против коронавирусной инфекции. По его словам, туристы смогут сделать прививку в Бангкоке, Чиангмае, на Пхукете и в провинции Чонбури.

Таиланд будет взимать плату с иностранцев за вакцинацию
Фото: m24.rum24.ru

"Прививки будут закуплены правительством королевства. Предоставление вакцины иностранным туристам не повлияет на ее доступность для граждан Таиланда", – передает ТАСС его слова.

Однако министр не уточнил, когда иностранцев начнут прививать, каким препаратом, и сколько будет стоить вакцинация.

Чарнвиракул еще раз напомнил о том, что у прибывающих из Китая и Индии должна быть медстраховка, поскольку они должны сдать тест на коронавирус до своего возвращения. Глава министерства предупредил, что специалисты выборочно могут проверить наличие полиса.

Ранее сообщалось, что Таиланд отменил требование, согласно которому въезжающие в королевство иностранцы должны предъявлять сертификат о полной вакцинации от коронавируса.

Решение вступило в силу с 9 января и распространилось на все ввозные рейсы. Чарнвиракул объяснил его тем, что во всех странах мира, по мнению тайских властей, иммунизация населения проводится в достаточном объеме.

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