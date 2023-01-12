Миллион туристов посетили Петербург на новогодних каникулах

Свыше 1 млн туристов побывали в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

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"Количество туристов и экскурсантов, посетивших Петербург за девять дней новогодних каникул, превысило 1 млн человек. Это на 7% больше, чем год назад", - рассказали в комитете.

По данным пресс-службы, с 30 декабря по 8 января аэропорт Пулково обслужил 578 тыс. пассажиров, максимальное количество рейсов - 458 - было выполнено 30 декабря.

"Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск. Из зарубежных направлений можно выделить Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош", - добавили в комитете.

Итоги новогодних каникул подвели и в петербургских музеях. Так, Царскосельский музей-заповедник вошел в число самых посещаемых музеев страны в январские каникулы. В эти дни его объекты посетили более 81 тыс. человек.

"Для гостей провели свыше 2 тыс. экскурсий. Как всегда, самым востребованным был Екатерининский дворец", - отметили в отделе по связям с общественностью музея-заповедника.

Музеи "Петергофа" в дни новогодних каникул посетило на 30% больше гостей, чем в 2021 году. По данным пресс-службы музея-заповедника, в 2023 году продали более 16 тыс. билетов, в то время как в 2022 году - 12,2 тыс. Парки Петергофа работали каждый день, в том числе 31 декабря и 1 января. Новшеством 2023 года для посетителей Нижнего парка стала ежедневная вечерняя подсветка скульптуры "Самсон, разрывающий пасть льва".