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11 минут назад

Актриса Анастасия Макеева рассказала о "голодном Новом годе"

Газета.Ru

Актриса Анастасия Макеева рассказала в беседе с kp.ru о самом неожиданном месте, где она встречала Новый год.

Актриса Анастасия Макеева рассказала о "голодном Новом годе"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Макеевой, ей запомнился «голодный Новый год». После того, как артистка отыграла в спектакле вечером 31 декабря, она отправилась с подругой в закрытый ресторан. Девушки заранее забронировали столик. Актриса уточнила, что сумма депозита была «довольно внушительной».

Сев за столик, девушки заметили, что к ним не подходят официанты. Как оказалось, еды и напитков в заведении не хватило.

«Неприятная ситуация! А время уже приближалось к полуночи. Гости за соседними столиками, которые пришли раньше нас — им еды и шампанского хватило — дали нам с подругой стаканы с шампанским. И мы смогли хотя бы «поднять бокалы» за наступление Нового года», — вспомнила Макеева.

После боя курантов девушки ушли из заведения, чтобы найти, «где можно нормально поесть». В итоге, они зашли в отель, где их накормили за барной стойкой.

«И до пяти утра мы с подругой и барменом сидели, разговаривали и рассказывали ему нашу судьбинушку голодную», — рассказала звезда.

Ранее Макеева показала, как выглядели ее родители в молодости.

Общество,Анастасия Макеева,
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