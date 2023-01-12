В Петербурге начали разработку шести новых станций метро

На рабочем совещании правительства Санкт-Петерубрга на первой рабочей неделе 2023 года одобрен проект планировки территории участка Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» на Юго-Западе города до станции «Обводный канал-2» с электродепо.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Как сообщила глава комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева, протяженность линии в 14,2 километра включает соединение станции «Казаковская» с существующей станцией «Кировский завод» и планируемой станцией «Броневая».

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Далее — со станцией «Московские ворота» и «Обводный канал». Линия соединит Стрельну с железнодорожной станцией «Ручьи» и будет иметь 18 остановок по всей своей протяженности, в том числе девять пересадочных, на другие линии подземки. Среди них будет шесть новых станций, три из которых — пересадочные. Пропускная способность линии, согласно документации — 40 пар поездов в час.

«Казаковская» разместится рядом с проспектом Маршала Жукова и улицей Маршала Казакова, «Путиловская» с пересадкой на Кировский завод — рядом с улицей Васи Алексеева, «Броневая» — около Кубинской и Благодатной улиц, «Черниговская» с пересадкой на Московские ворота — рядом с Ташкентской улицей, «Боровая» — рядом с Киевской и Черниговской улицами, «Обводный канал-2» с пересадкой на одноименную станцию — рядом с набережной Обводного канала и Тамбовской улицей.

В начале 2022 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал о планах открыть к 2030 году более 20 новых станций подземки. Как известно, строительство станций «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт» должно быть завершено в 2024 году.

В 2026 году планируется открыть станции «Богатырский проспект» и «Планерная» на севере города, а также «Театральную» — в центре. В 2028 году — «Шуваловский проспект» на севере Петербурга. Четыре станции Красносельско-Калининской линии в сторону Обводного канала должны быть готовы в 2029 году вместе со станцией «Кудрово» Лахтинско-Правобережной линии.