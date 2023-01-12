Россияне назвали критерии при выборе первого места работы

Около 65% россиян считают гибкий график важным критерием при поиске первой работы, на втором и третьем местах по значимости - уровень зарплаты и отсутствие тяжелых нагрузок, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Университета "Синергия", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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"Основным критерием выбора первого места работы 65% россиян считают гибкий график. <…> На втором месте (57% опрошенных) по значимости - уровень зарплаты, 46% посчитали необходимым отсутствие тяжелых нагрузок, 28% респондентов обратили внимание на официальное оформление при трудоустройстве", - говорится в материалах.

Согласно данным, 47% опрошенных устроились на первую работу в период с 18 до 21 года, 41% - с 14 до 18 лет, 7% трудоустроились после 21 года, 5% нашли первую работу до 14 лет. Мужчины начинают трудовую деятельность раньше женщин: 36% мужчин начали работать с 14 лет, тогда как женщины чаще начинают работать позже - с 18 до 21 года (31%).

Самым популярным вариантом первой работы стала административная деятельность - ее указали 27% опрошенных. Почти четверть респондентов (24%) нашли работу в сфере образования и культуры, 18% опрошенных пошли работать в сферу общепита, 16% граждан выбрали сферу торговли. Каждый десятый получал свой первый заработок за работу в сфере логистики и транспорта, а 5% решили работать в рекламе и маркетинге.

"Большинство россиян (78%) использовали для поиска работы специализированные сайты и сообщества в соцсетях, 17% воспользовались помощью знакомых и друзей, 5% респондентов обратились в кадровое агентство", - говорится в опросе.