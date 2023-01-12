Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии после отказа в помиловании

Только сама Софья Сапега, осужденная в Белоруссии, будет принимать решение о новом прошении о помиловании или просьбе о переводе в Россию, сообщил ее отчим Сергей Дудич. Об этом пишет Sputnik.
По его словам, семья осужденной россиянки находится в постоянном контакте с российскими дипломатами. Однако никакого решения о дальнейших шагах еще нет. После отказа в помиловании, семья пока не решила, что делать дальше.
«Мы пока не знаем, что будем делать. Все будет зависеть от того, какие решение примет сама София», - сказал Дудич.
Он подчеркнул, что только Сапега будет решать нужно ли писать прошение о выдачи ее России или о помиловании.
«Она будет смотреть, как сможет отбывать наказания в условиях белорусской колонии. Все решения по дальнейшим шагам - за ней», - добавил отчим россиянки.
Он также подчеркнул, что София очень переживает после отказа о помиловании. Семья также пока не знает, когда будет очередное свидание, близким остается только писать ей письма. Он добавил, что предыдущее свидание было осенью прошлого года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты находятся в контакте с родителями и адвокатами Софьи Сапеги. Она подчеркнула, что российская сторона отслеживает судьбу всех россиян, осужденых в Беларуси вне зависимости от того, кое преступление они совершили.