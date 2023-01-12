Отчим Сапеги рассказал о ее состоянии после отказа в помиловании

Только сама Софья Сапега, осужденная в Белоруссии, будет принимать решение о новом прошении о помиловании или просьбе о переводе в Россию, сообщил ее отчим Сергей Дудич. Об этом пишет Sputnik.

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По его словам, семья осужденной россиянки находится в постоянном контакте с российскими дипломатами. Однако никакого решения о дальнейших шагах еще нет. После отказа в помиловании, семья пока не решила, что делать дальше.

«Мы пока не знаем, что будем делать. Все будет зависеть от того, какие решение примет сама София», - сказал Дудич.

Он подчеркнул, что только Сапега будет решать нужно ли писать прошение о выдачи ее России или о помиловании.

«Она будет смотреть, как сможет отбывать наказания в условиях белорусской колонии. Все решения по дальнейшим шагам - за ней», - добавил отчим россиянки.

Он также подчеркнул, что София очень переживает после отказа о помиловании. Семья также пока не знает, когда будет очередное свидание, близким остается только писать ей письма. Он добавил, что предыдущее свидание было осенью прошлого года.