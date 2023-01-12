Инцидент произошел в селе Неклюдово Шебекинского городского округа. По данным источника, близкие умершей были возмущены поведением клирика: мужчина стал оскорблять их и попросил внука покойницы «не устраивать концерт». Во время отпевания священник пригрозил одному из присутствующих «набить морду кадилом».

Конфликт продолжился и на кладбище: там батюшка положил на тело умершей икону и потребовал родственников «учиться целовать сейчас, раз при жизни не целовали». После случившегося митрополит Иоанн отправил священника в монастырь. В пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии заявили, что клирик и близкие усопшей примирились и не имеют претензий.