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1 час назад

В Белгородской области священник на похоронах угрожал "набить морду кадилом"

Газета.Ru

В Белгородской области священник устроил скандал на похоронах, нахамив родственникам усопшей. Об этом сообщает портал БЕЛ.RU.

Инцидент произошел в селе Неклюдово Шебекинского городского округа. По данным источника, близкие умершей были возмущены поведением клирика: мужчина стал оскорблять их и попросил внука покойницы «не устраивать концерт». Во время отпевания священник пригрозил одному из присутствующих «набить морду кадилом».

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Конфликт продолжился и на кладбище: там батюшка положил на тело умершей икону и потребовал родственников «учиться целовать сейчас, раз при жизни не целовали». После случившегося митрополит Иоанн отправил священника в монастырь. В пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии заявили, что клирик и близкие усопшей примирились и не имеют претензий.

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