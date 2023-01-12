Заявления Гребенщикова просят проверить на содействие терроризму

В Следственный комитет РФ направят запрос с требование проверить высказывания поэта и композитора Бориса Гребенщикова на содействие терроризму и дискредитацию ВС РФ, рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в беседе с РИА Новости.

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Поводом для этого стало то, что в одном из интервью в 2022 году Гребенщиков заявил о направлении средств на помощь Украине, а также критически отозвался о действиях России на Украине.

Хамзаев попросит проверить Гребенщикова на нарушения, предусмотренные УК РФ ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации), ст. 282 УК РФ. (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), ст. 205.1. УК РФ (содействие террористической деятельности). «Замечу, что это не какие-то отдельные заявления чумных актеров. Это идеологическая война, направленная на формирование пораженческого общественного мнения.

«Спящие ячейки» Запада, которые сосредоточены на распространении фейков, навязывания лже-правды и демонстрации своей лояльности к Западу», — уверен Хамзаев.