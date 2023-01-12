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46 минут назад

Онищенко: "кракен" уже давно в России

Газета.Ru

Новый штамм ковида «кракен» уже давно присутствует в России, заявил в беседе с Daily Storm бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, вирус могли завести туристы, вернувшиеся из Турции.

Онищенко: "кракен" уже давно в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас он давно уже есть, по последней сводке. Об этом не рассказывали, но он был. И чего в этом страшного? Мы же с вами не в изолированном мире живем. Не переживайте так, это же не атомный взрыв. Нормальное явление, нормальный эпидпроцент», — отметил Онищенко.

Он добавил, что по своим свойствам «кракен» похож на обычный грипп и переживать из-за него не стоит. При этом специалист призвал пожилых и имеющих хронические заболевания граждан внимательнее относиться к своему здоровью.

Ранее Роспотребнадзор заявил о первом случае инфицирования «кракеном». Новый штамм был выявлен у 32-летней жительницы Пензы. По данным ведомства, заболевание протекало в легкой форме и закончилось выздоровлением 2 января 2023 года.

Общество,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,
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