Онищенко: "кракен" уже давно в России

«У нас он давно уже есть, по последней сводке. Об этом не рассказывали, но он был. И чего в этом страшного? Мы же с вами не в изолированном мире живем. Не переживайте так, это же не атомный взрыв. Нормальное явление, нормальный эпидпроцент», — отметил Онищенко.