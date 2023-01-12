Онищенко: "кракен" уже давно в России

Новый штамм ковида «кракен» уже давно присутствует в России, заявил в беседе с Daily Storm бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, вирус могли завести туристы, вернувшиеся из Турции.
«У нас он давно уже есть, по последней сводке. Об этом не рассказывали, но он был. И чего в этом страшного? Мы же с вами не в изолированном мире живем. Не переживайте так, это же не атомный взрыв. Нормальное явление, нормальный эпидпроцент», — отметил Онищенко.
Он добавил, что по своим свойствам «кракен» похож на обычный грипп и переживать из-за него не стоит. При этом специалист призвал пожилых и имеющих хронические заболевания граждан внимательнее относиться к своему здоровью.
Ранее Роспотребнадзор заявил о первом случае инфицирования «кракеном». Новый штамм был выявлен у 32-летней жительницы Пензы. По данным ведомства, заболевание протекало в легкой форме и закончилось выздоровлением 2 января 2023 года.