Названы самые популярные направления для авторского туризма

Эти направления сооснователь компании Youtravel.me Ольга Бортникова назвала дебютантами авторского туризма. По её словам, высокий спрос был отмечен и на поездки в Карелию и на Камчатку. Однако самым популярным регионом с 2020 года остаётся Дагестан: почти половина туров (49,2%) пришлась в ушедшем году на него.