Названы самые популярные направления для авторского туризма

Эти направления сооснователь компании Youtravel.me Ольга Бортникова назвала дебютантами авторского туризма. По её словам, высокий спрос был отмечен и на поездки в Карелию и на Камчатку. Однако самым популярным регионом с 2020 года остаётся Дагестан: почти половина туров (49,2%) пришлась в ушедшем году на него.
Бортникова добавила, что цена таких поездок практически по всем направлениям осталась на уровне 2021 года. Исключение составило плато Путорана — путешествие туда подорожало почти на 100 тысяч рублей.