Вирусолог Чумаков назвал "кракен" обычной простудой

Новый штамм ковида с угрожающим названием «кракен» в реальности никакой опасности не несет, заявил в эфире телеканала «360» профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, данная разновидность вируса может вызвать лишь обычную простуду.

«Это очередной продукт эволюции «омикрона». Он более заразный, но менее опасный, поскольку вытесняет предыдущие штаммы и освобождает от тяжелых форм заболевания», — объяснил эксперт.

При этом он отметил, что заразиться новым штаммом могут даже привитые люди, поскольку нынешняя вакцина на 100% не защищает от последних разновидностей ковида. Однако, по его словам, клеточный иммунитет не позволит болезни развиться до тяжелых форм.