Эколог предложила альтернативу одноразовой пластиковой посуде

«Это абсолютно бессмысленная часть нашей жизни, ставшая привычной. Мы используем одноразовую посуду в походах и на праздниках, хотя она прекрасно заменяется тоже пластиковой, но многоразовой. Это ведь намного выгоднее даже с точки зрения экономии: да, упаковка одноразовой посуды стоит сто рублей, но покупается регулярно. А на многоразовый комплект можно потратить тысячу рублей, но пользоваться постоянно», — заметила Леванова.