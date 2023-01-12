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1 час назад

Любимова посочувствовала оставшимся без русской культуры иностранцам

ТАСС

Отмена русской культуры на Западе изначально стала ударом для России, но сфере удалось быстро адаптироваться. Глава Минкультуры России Ольга Любимова сообщила, что ей жалко тех, кто не может посещать российские постановки и концерты за рубежом.

Любимова посочувствовала оставшимся без русской культуры иностранцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Конечно, ударом для нас всех была культура отмены психологическая, потому что это годами выстроенные отношения. <…> Да, кто-то не увидит наши выдающиеся совершенно драматические, музыкальные художественные произведения музыкальных и драматических театров, кто-то в мире не попадет на наши концерты. Мне очень жалко этих людей, но я очень рада за тех в регионах Российской Федерации, которые лишний раз увидят Валерия Абисаловича Гергиева", - сказала она на брифинге в четверг.

По словам Любимовой, трудности во взаимоотношениях с зарубежными странами на фоне специальной военной операции (СВО) стали шоком. Быстро адаптироваться к новым реалиям помог пандемийный опыт, в частности.

"Помню, как мы работали с пандемийными мерами. Точно так же мы сели и сказали: "Хорошо, нас не ждут в других странах, но нас очень ждут в регионах. Может, мы куда-то не доехали?". Мы много куда не доехали", - отметила она.

Министр считает, что эти события помогли сплотиться. "Это такой опыт, который всех очень сплотил несмотря ни на что", - отметила Любимова.

Общество,Ольга Любимова,Валерий Гергиев,Минкультуры России,
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