Любимова посочувствовала оставшимся без русской культуры иностранцам

"Конечно, ударом для нас всех была культура отмены психологическая, потому что это годами выстроенные отношения. <…> Да, кто-то не увидит наши выдающиеся совершенно драматические, музыкальные художественные произведения музыкальных и драматических театров, кто-то в мире не попадет на наши концерты. Мне очень жалко этих людей, но я очень рада за тех в регионах Российской Федерации, которые лишний раз увидят Валерия Абисаловича Гергиева", - сказала она на брифинге в четверг.