Эксперт оценил опасность варианта коронавируса "кракен"

Опасность субварианта омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 или "кракен" невысокая, он не имеет угрожающих особенностей, сказал ТАСС вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Опасность его невысокая, такая же, как у [остальных вариантов омикрон-штамма] коронавируса", - сказал он, отметив, что в целом XBB.1.5 не имеет каких-то особенностей, которые являются угрожающими.
По его словам, в конце 2021 года "омикрон" вызвал большую заболеваемость, и в 2022 году заболело существенно больше людей, чем за предыдущие два года пандемии.
"Омикрон" - очень заразный, он породил много вариантов. Все эти варианты отличаются достаточно высокой заразностью и низкой летальностью, средняя летальность по миру - порядка 0,35%. <…> Что о нем ("кракене" - прим. ТАСС) сказать? Клиника обычная, которая характерна для "омикрона" - то, что мы наблюдали в течение 2022 года. Защита от него - такие же противоэпидемические меры, как и против всех других вариантов коронавируса SARS-CoV-2. И, конечно, нужно прививаться", - добавил Альтштейн.
Об обнаружении в России первого случая заражения XBB.1.5 стало известно в четверг, "кракен" зафиксировали в Пензенской области. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что вводить ограничения не планируется.