Эксперт оценил опасность варианта коронавируса "кракен"

"Омикрон" - очень заразный, он породил много вариантов. Все эти варианты отличаются достаточно высокой заразностью и низкой летальностью, средняя летальность по миру - порядка 0,35%. <…> Что о нем ("кракене" - прим. ТАСС) сказать? Клиника обычная, которая характерна для "омикрона" - то, что мы наблюдали в течение 2022 года. Защита от него - такие же противоэпидемические меры, как и против всех других вариантов коронавируса SARS-CoV-2. И, конечно, нужно прививаться", - добавил Альтштейн.