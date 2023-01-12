В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
45 минут назад

Более 1 млн россиян посетили федеральные музеи в новогодние праздники

ТАСС

Количество посетителей федеральных музеев в новогодние праздники превысило 1 млн. Лидерами по посещаемости стали Государственная Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в четверг.

Миллион россиян посетили федеральные музеи в праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Более 1 млн человек побывало только в федеральные музеи в новогодние праздники. <...> Лидеры (по посещаемости - прим. ТАСС) - Эрмитаж и Третьяковская галерея", - сказала она, уточнив, что эти два культурных учреждения посетили по 90 тыс. человек.

Государственный музей-заповедник "Царское село" в этот период принял более 80 тыс. гостей, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник - около 70 тыс., Музей мирового океана - более 50 тыс., а Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина - почти 40 тыс. человек.

По словам Любимовой, каждый десятый (около 100 тыс. человек) посетил федеральные музеи по Пушкинской карте.

Она отметила, что все федеральные музеи провели детские елки, в том числе для детей участников специальной военной операции. Больше всего новогодних программ - 56 представлений - прошло в Государственном историческом музее. Их посетили более 1,5 тыс. человек, добавила министр.

Общество,Ольга Любимова,Эрмитаж,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители