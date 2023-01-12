Миллион россиян посетили федеральные музеи в праздники

Количество посетителей федеральных музеев в новогодние праздники превысило 1 млн. Лидерами по посещаемости стали Государственная Третьяковская галерея и Государственный Эрмитаж, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции в четверг.

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"Более 1 млн человек побывало только в федеральные музеи в новогодние праздники. <...> Лидеры (по посещаемости - прим. ТАСС) - Эрмитаж и Третьяковская галерея", - сказала она, уточнив, что эти два культурных учреждения посетили по 90 тыс. человек.

Государственный музей-заповедник "Царское село" в этот период принял более 80 тыс. гостей, Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник - около 70 тыс., Музей мирового океана - более 50 тыс., а Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина - почти 40 тыс. человек.

По словам Любимовой, каждый десятый (около 100 тыс. человек) посетил федеральные музеи по Пушкинской карте.