Опрос выявил связь между прогулами школы и зарплатой

Выяснилось, что люди, которые иногда пропускали уроки, зарабатывают больше.

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Бывших прогульщиков больше среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей, чем среди тех, у кого заработок ниже. Злостные прогульщики чаще всего встречаются среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров.

48% опрошенных признались сервису SuperJob, что иногда прогуливали уроки. Каждый двадцатый делал это часто, 43% — время от времени.