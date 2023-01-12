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46 минут назад

Опрос выявил связь между прогулами школы и зарплатой

Говорит Москва

Выяснилось, что люди, которые иногда пропускали уроки, зарабатывают больше.

Опрос выявил связь между прогулами школы и зарплатой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывших прогульщиков больше среди россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей, чем среди тех, у кого заработок ниже. Злостные прогульщики чаще всего встречаются среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров.

48% опрошенных признались сервису SuperJob, что иногда прогуливали уроки. Каждый двадцатый делал это часто, 43% — время от времени.

Мужчины чаще пропускали школу, чем женщины. Молодёжь до 24 лет прогуливала реже, чем те, кому больше 45. Результаты исследования есть в распоряжении радиостанции «Говорит Москва».

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