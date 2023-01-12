Россиянам назвали самое выгодное время для отдыха на курортах

Самым выгодным периодом для отдыха на курортах России и за границей оказалось время после зимних праздников. Как сообщает газета «Известия», об этом заявили в Альянсе туристических агентств (АТА) России.

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Как отметил вице-президент организации Алексан Мкртчян, во второй половине января спрос на туристические путешествия ощутимо падает, поскольку большинство людей уже отдохнули, а следующие обычно отпуска планируются на более поздние сроки. Чтобы привлечь людей в сезон «застоя» туроператоры и отельеры резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то, а покрыть убытки от такого шага позволяет полученная за праздники выручка. В результате, по сравнению с новогодними праздниками, разница в цене достигает 30-50%.

В публикации отмечается, что самые дешевые путевки на отечественные горнолыжные курорты можно приобрести на середину и конец января. С февраля их стоимость резко возрастает — например, цена отдыха на Красной Поляне в Сочи и в Шерегеше в Кузбассе растет примерно в два раза.