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26 минут назад

Россиянам назвали самое выгодное время для отдыха на курортах

Никита Бородкин

Самым выгодным периодом для отдыха на курортах России и за границей оказалось время после зимних праздников. Как сообщает газета «Известия», об этом заявили в Альянсе туристических агентств (АТА) России.

Россиянам назвали самое выгодное время для отдыха на курортах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил вице-президент организации Алексан Мкртчян, во второй половине января спрос на туристические путешествия ощутимо падает, поскольку большинство людей уже отдохнули, а следующие обычно отпуска планируются на более поздние сроки. Чтобы привлечь людей в сезон «застоя» туроператоры и отельеры резко снижают цены, чтобы привлечь хоть кого-то, а покрыть убытки от такого шага позволяет полученная за праздники выручка. В результате, по сравнению с новогодними праздниками, разница в цене достигает 30-50%.

В публикации отмечается, что самые дешевые путевки на отечественные горнолыжные курорты можно приобрести на середину и конец января. С февраля их стоимость резко возрастает — например, цена отдыха на Красной Поляне в Сочи и в Шерегеше в Кузбассе растет примерно в два раза.

Турагенты раскрыли возможность выгодно отдохнуть за границей в феврале

Для выгодного отдыха за границей также стоит выбирать вторую половину января. В частности, семидневная путевка в египетский курортный город Хургада с отправлением 14 января обойдется двоим туристам в 72 тысячи рублей. Аналогичный отпуск с вылетом позднее, 11 февраля, обойдется уже в 90 тысяч рублей.

Общество,Алексан Мкртчян,
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