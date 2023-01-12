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1 час назад

Названы самые востребованные профессии в 2023 году

Вечерняя Москва

В 2023 году зарплаты будут повышать инженерам, специалистам по экспорту, юристам, которые занимаются банкротствами и слияниями, а также работникам автоиндустрии. Об этом сообщил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.

Названы самые востребованные профессии в 2023 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он отметил, что сейчас востребованы инженеры, операторы ЧПУ, закройщики, швеи, таких специалистов не хватает. Возрастает спрос на специалистов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, юристов.

При этом соискатели все чаще обращаются к поиску работу на госслужбе, а также попадают в «мясорубку», в которой приходится соперничать с сотнями других кандидатов. Он отметил, что многие переходят на госслужбу, так как это гарантирует определенную стабильность.

В целом на рынке количество соискателей на одну вакансию значительно выросло. Нормой считается 5-8 кандидатов, сейчас это 60-70 кандидатов, передает НСН.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров отметил, что большинство российских компаний слишком консервативны, чтобы стремительно менять кадровую политику. Навряд ли в 2023 году вырастет потребность в кандидатах старше 50 лет, передает Nation news.

О том, какие сервисы предлагает Центр занятости населения «Моя работа» для быстрого и эффективного трудоустройства горожан и чем он может помочь каждому конкретному соискателю, рассказал первый заместитель директора центра Роман Никитин.

Общество,Роман Никитин,Ильгиз Валинуров,
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