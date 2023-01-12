Названы самые востребованные профессии в 2023 году

В 2023 году зарплаты будут повышать инженерам, специалистам по экспорту, юристам, которые занимаются банкротствами и слияниями, а также работникам автоиндустрии. Об этом сообщил HR-эксперт, руководитель школы развития карьеры Гарри Мурадян.

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Он отметил, что сейчас востребованы инженеры, операторы ЧПУ, закройщики, швеи, таких специалистов не хватает. Возрастает спрос на специалистов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, юристов.

При этом соискатели все чаще обращаются к поиску работу на госслужбе, а также попадают в «мясорубку», в которой приходится соперничать с сотнями других кандидатов. Он отметил, что многие переходят на госслужбу, так как это гарантирует определенную стабильность.

В целом на рынке количество соискателей на одну вакансию значительно выросло. Нормой считается 5-8 кандидатов, сейчас это 60-70 кандидатов, передает НСН.

Ранее карьерный консультант Ильгиз Валинуров отметил, что большинство российских компаний слишком консервативны, чтобы стремительно менять кадровую политику. Навряд ли в 2023 году вырастет потребность в кандидатах старше 50 лет, передает Nation news.