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1 час назад

Посещаемость кинотеатров в новогодние праздники вернулась к допандемийному периоду

Москва24иещё 2

Глава Минкульта РФ Ольга Любимова рассказала, что россияне активно посещали кинотеатры в новогодние праздники. По ее словам, кассовые сборы составили почти 4,5 миллиарда рублей, что говорит о возвращении к допандемийным показателям.

Посещаемость кинотеатров в РФ вернулась к допандемийному периоду
Фото: Москва24Москва24

"В кинотеатрах уровень посещения наших дорогих и любимых зрителей достиг допандемийного периода. <…> Почти 4,5 миллиарда рублей сборов, на сеансы было продано 13,2 миллиона билетов – это 95% возможной посещаемости в кинотеках", – уточнила она.

Кроме того, министр обратила внимание на то, что молодежь продолжает посещать кинотеатры – 1,2 миллиона билетов было продано по "Пушкинской карте".

Любимова также добавила, что в этом году зрители увидят на экранах новые отечественные фильмы, в том числе документальные проекты.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что власти РФ обсуждают законопроект о принудительном лицензировании зарубежных фильмов для российского кинопроката.

Депутат напомнил, что этот вопрос обсуждался еще в прошлом году, но тогда он забуксовал из-за опасений онлайн-кинотеатров. Теперь же, надеется парламентарий, все нюансы будут учтены, а разрабатываемый документ затронет только обычные кинотеатры.

Общество,Антон Горелкин,Ольга Любимова,Минкультуры России,Госдума,
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