Минюст разрешит всем заключенным иметь при себе очки

Минюст России предполагает разрешить всем категориям заключенных иметь при себе очки. Об этом говорится в четверг в опубликованном министерством для общественного обсуждения проекте приказа о внесении изменений в приказ Минюста "Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы".

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В нем устанавливается возможность заключенным "иметь при себе очки не в металлической оправе с пластиковыми (стеклянными) линзами, тканевые (пластмассовые) футляры для очков". Такое разрешение получат подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в карцере, осужденные на лишение свободы, водворенные в дисциплинарный изолятор или штрафной изолятор, переведенные в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа или в одиночные камеры, осужденные на лишение свободы в исправительной колонии особого режима, отбывающие наказание в строгих условиях или отбывающие пожизненное лишение свободы, осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в тюрьме, и осужденные к принудительным работам, водворенные в помещения для нарушителей.

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Кроме того, в новом варианте правил предусматривается возможность подачи заявления о выдаче или замене паспорта гражданина РФ через администрацию следственного изолятора. В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого расходы, связанные с оформлением паспорта, будут осуществляться за счет федерального бюджета. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные также смогут подавать через администрацию СИЗО или исправительного учреждения заявление о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Проектом приказа также уточняются положения, касающиеся свиданий. На свидание с подозреваемыми или обвиняемыми, содержащимися в СИЗО, а также с осужденными к лишению свободы допускается несовершеннолетний (несовершеннолетние) в сопровождении совершеннолетних лиц (количество несовершеннолетних посетителей не ограничивается). При этом в исправительных учреждениях число лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с учетом вместимости комнат длительных свиданий и графика предоставления свиданий.

"Проект приказа направлен на улучшение условий содержания, обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - сообщили в Минюсте.