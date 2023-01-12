Всё, везде и сразу: как россияне читали новости в 2022

Согласно опросу 77% пользователей каждый день читают новости на онлайн-СМИ

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у двухсот тысяч читателей про привычки медиапотребления: как они читали новости в 2022 году, на каких устройствах и по какому принципу выбирали источники.

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Большинство (77%) опрошенных россиян заходят на сайты онлайн-СМИ каждые сутки и только у 23% бывают дни, когда они не открывают медиа. Из тех, кто всегда читают новости, 26% делают это 1-2 раза в день, 19% – утром, в обед и вечером, у 19% сайты открыты постоянно, а 13% мониторят заголовки каждый час.

Чаще всего (42%) новости читают на смартфоне, 36% следят за событиями с домашнего компьютера или ноутбука. 18% используют рабочие десктоп-устройства, 4% потребляют новости с планшета.

Больше половины (56%) интернет-пользователей не заметили разницы в частоте чтения новостей в 2022, по сравнению с предыдущим годом. Но 38% уверены – они стали заходить на сайты СМИ гораздо чаще. И всего 6%, наоборот, отметили снижение активности.

Респонденты почти поровну разделились по своим предпочтениям в источниках информации. Треть (33%) потребляют новости через агрегаторы, для 33% важно личное отношение к конкретному медиа, 34% – репутация бренда (причём 18% из них учитывают биографии и известность журналистов, а 16% – историю издания).

В 2022 году россияне чаще всего читали новости политики – это самая востребованная тема, по мнению 64% участников опроса. Каждый десятый (10%) отметил, что интересовался экономикой, бизнесом и финансами, 6% выбирали тему «Новости своего города» и столько же (6%) – «Происшествия». По 3% предпочли «Спорт» и «Путешествия», а развлекательные и лайфстайл-направления набрали суммарно 8%.

Те пользователи Рунета, которые стали чаще читать новости, связывают это с личными переживаниями (52%), быстрой сменой новостей (30%), каждый десятый видит в этом привычку, а 8% – попытку спрогнозировать будущее.

Респонденты, которые стали реже читать новости (таких 6%), признаются, что потеряли к ним интерес (38%), пытаются отдохнуть и расслабиться от информационного потока (27%). Примерно пятая часть (21%) отвлеклись на другой контент, 14% отметили нехватку времени.