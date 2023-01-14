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59 минут назад

В РФ за сутки выявили 5 102 случая заражения коронавирусом

Москва24иещё 7

В России за минувшие сутки выявили 5 102 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В РФ за сутки выявили 5 102 случая заражения коронавирусом
Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Госпитализация потребовалась 813 пациентам, что на 7,2% меньше, чем днем ранее. Рост числа госпитализаций зафиксирован в 33 регионах, снижение – в 40. Без изменений ситуация осталась в 12 субъектах страны.

От последствий инфекционного заболевания скончались 46 человек. После прохождения лечения выздоровели 3 887 пациентов.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировали 21 851 824 случая COVID-19. Благополучно перенесли болезнь 21 271 432 человека.

Ранее завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал субвариант "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен" самым заразным на сегодняшний день вариантом SARS-CoV-2.

Общество,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,
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