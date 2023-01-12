В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
14 минут назад

В российском регионе ударил 73-градусный мороз

Lenta.ru

В среду, 11 января, в поселке Ессей на севере Красноярского края ударил 73-градусный мороз. Об этом местные жители рассказали телеканалу ТВК.

В российском регионе ударил 73-градусный мороз
Фото: ТАССТАСС

По их словам, таких холодов в поселке не помнят. Россияне рассказали, что мороз настолько сильный, что становится тяжело дышать.

«Чтобы держать ноги в тепле, обязательно валенки или унты с теплыми носками. В курточке тоже не походишь — только в шубе или хорошем пуховике. С голыми руками на улице не постоять и минуты», — поделились они.

При этом, по информации телеканала, центральное отопление в Ессее есть только на социальных объектах, а электрического в такие холода недостаточно, поэтому местные жители используют для обогрева домов дрова.

12 января в поселке потеплело до минус 60 градусов. Средняя зимняя температура в Ессее, по словам жителей, составляет около минус 50 градусов.

Ранее синоптики предупредили о 65-градусных морозах жителей севера Якутии. По их словам, такая погода продлится до 16 января на большей части региона и будет сопровождаться туманами.

В Россию придут 60-градусные морозы

Однако, сильные морозы не помешали туристом искупаться в ледяной воде незамерзающего источника в якутском Оймяконе при температуре воздуха почти в минус 59 градусов. В городе регулярно фиксируется мороз ниже 60 градусов по шкале Цельсия, а рекордным показателем по разным данным считается от минус 77,8 градуса до минус 71,2 градуса.

Общество,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители