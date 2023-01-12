В российском регионе ударил 73-градусный мороз

В среду, 11 января, в поселке Ессей на севере Красноярского края ударил 73-градусный мороз. Об этом местные жители рассказали телеканалу ТВК.

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По их словам, таких холодов в поселке не помнят. Россияне рассказали, что мороз настолько сильный, что становится тяжело дышать.

«Чтобы держать ноги в тепле, обязательно валенки или унты с теплыми носками. В курточке тоже не походишь — только в шубе или хорошем пуховике. С голыми руками на улице не постоять и минуты», — поделились они.

При этом, по информации телеканала, центральное отопление в Ессее есть только на социальных объектах, а электрического в такие холода недостаточно, поэтому местные жители используют для обогрева домов дрова.

12 января в поселке потеплело до минус 60 градусов. Средняя зимняя температура в Ессее, по словам жителей, составляет около минус 50 градусов.

Ранее синоптики предупредили о 65-градусных морозах жителей севера Якутии. По их словам, такая погода продлится до 16 января на большей части региона и будет сопровождаться туманами.