В России оценили возможность ввода ограничений из-за "кракена"

В России не планируется вводить ограничительные меры в связи с обнаружением подварианта штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5 или "кракен". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", - заявили в ведомстве.

Утром в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в России первого случая заражения новым штаммом омикрона — XBB.1.5 "кракен". Он был выявлен в Пензенской области.

В ведомстве при этом подчеркнули, что совместно с другими ведомствами продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса.

Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли писал, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения "кракена" на континенте.