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1 час назад

В Роспотребнадзоре заверили в отсутствии планов вводить ограничения из-за "кракена"

Газета.Ru

В России не планируется вводить ограничительные меры в связи с обнаружением подварианта штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5 или "кракен". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В России оценили возможность ввода ограничений из-за "кракена"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", - заявили в ведомстве.

Утром в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в России первого случая заражения новым штаммом омикрона — XBB.1.5 "кракен". Он был выявлен в Пензенской области.

В ведомстве при этом подчеркнули, что совместно с другими ведомствами продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса.

Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли писал, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения "кракена" на континенте.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что "кракен" в настоящее время является наиболее заразным вариантом COVID-19. Этот субвариант уже распространился в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Ирландии, Австралии, Сингапуре и Индии.

Общество,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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