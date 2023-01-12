В России оценили возможность ввода ограничений из-за "кракена"

В России не планируется вводить ограничительные меры в связи с обнаружением подварианта штамма коронавируса "омикрон" XBB.1.5 или "кракен". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется", - заявили в ведомстве.
Утром в Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении в России первого случая заражения новым штаммом омикрона — XBB.1.5 "кракен". Он был выявлен в Пензенской области.
В ведомстве при этом подчеркнули, что совместно с другими ведомствами продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса.
Обозреватель издания Politico Карло Мартушелли писал, что европейцам стоит приготовиться к плохим новостям из-за угрозы распространения "кракена" на континенте.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что "кракен" в настоящее время является наиболее заразным вариантом COVID-19. Этот субвариант уже распространился в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Испании, Ирландии, Австралии, Сингапуре и Индии.