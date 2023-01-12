Новые ограничения в связи с обнаружением разновидности омикрон-штамма коронавируса «Кракен» в России вводить не планируется. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.

Напомним, что первый случай заражения подвидом «Кракен» подтвердили в четверг, 12 января. В Росптребнадзоре заявляли, что разновидность инфекции обнаружили в Пензенской области во время мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас доминирующей в России остается линия «омикрона» BA.5, который пришел в страну из Южной Африки.