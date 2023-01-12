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1 час назад

В Роспотребнадзоре высказались об ограничениях из-за обнаружения «кракена»

Никита Бородкин

Новые ограничения в связи с обнаружением разновидности омикрон-штамма коронавируса «Кракен» в России вводить не планируется. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в официальном Telegram-канале.

Напомним, что первый случай заражения подвидом «Кракен» подтвердили в четверг, 12 января. В Росптребнадзоре заявляли, что разновидность инфекции обнаружили в Пензенской области во время мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, которые ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас доминирующей в России остается линия «омикрона» BA.5, который пришел в страну из Южной Африки.

Появились подробности первого случая заражения "Кракеном" в РФ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляли, что доказательств того, что «кракен» вызывает более тяжелое течение заболевания, сейчас нет. Вместе с тем эта разновидность коронавируса считается учеными еще более заразной.

Общество,Видео,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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