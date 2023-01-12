Российские туроператоры запустят прививочные туры в Таиланд

«Такая услуга, если она будет введена, будет включать в себя трансфер до госпиталя и сопровождение таиландского гида, который поможет с заполнением анкеты и коммуникацией с медиками. Здесь мы, конечно, не говорим о массовом спросе. Все мы понимаем, что туристам в их большинстве это уже не так важно. Но вот единичные запросы могут быть», - приводит пресс-служба слова представителей компании «Интурист».