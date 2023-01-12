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1 час назад

Российские туроператоры готовы запустить прививочные туры в Таиланд

Агентство «Москва»

Российские туроператоры готовы включать в свои путевки в Таиланд вакцинацию от COVID-19 зарубежным препаратом Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Российские туроператоры запустят прививочные туры в Таиланд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За зарубежными вакцинами, по словам туроператоров, сейчас едут в основном в Армению, Стамбул. Но Таиландом в качестве вакцинного направления тоже интересуются. И туроператоры готовы включать в свои программы по Таиланду услугу помощи в организации вакцинации», - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что речь может идти о неком аналоге экскурсии.

«Такая услуга, если она будет введена, будет включать в себя трансфер до госпиталя и сопровождение таиландского гида, который поможет с заполнением анкеты и коммуникацией с медиками. Здесь мы, конечно, не говорим о массовом спросе. Все мы понимаем, что туристам в их большинстве это уже не так важно. Но вот единичные запросы могут быть», - приводит пресс-служба слова представителей компании «Интурист».

Отмечается, что в компании ПАКС не планируют вводить отдельные вакцинные предложения для туристов. Тем не менее, отдыхающим, которые озвучат такое желание, будет оказана помощь.

Общество,Ассоциация туроператоров России,
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