Первый в России пациент, заразившийся субвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен", в последнее время не выезжал за пределы Пензенской области и за рубеж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пензенское управление Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что первым заболевшим стала 32-летняя жительница Пензы. Отмечается, что женщина не привита от COVID-19, но ранее переболела им в легкой форме.

О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно ранее в четверг. Он был выявлен в результате мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.