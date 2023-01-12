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13 минут назад

Первый в РФ пациент с "Кракеном" не выезжал за границу в последнее время

Москва24

Первый в России пациент, заразившийся субвариантом "Омикрон"-штамма коронавируса "Кракен", в последнее время не выезжал за пределы Пензенской области и за рубеж. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пензенское управление Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что первым заболевшим стала 32-летняя жительница Пензы. Отмечается, что женщина не привита от COVID-19, но ранее переболела им в легкой форме.

О том, что в стране зафиксировали первый случай инфицирования "Кракеном", стало известно ранее в четверг. Он был выявлен в результате мониторинга данных секвенирования геномов коронавируса, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus.

"Самый заразный": что известно о новом штамме коронавируса "Кракен"

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, новый субвариант "Омикрона" является более заразным, однако болезнь при нем протекает в легкой форме. По его мнению, появление штамма на территории РФ не приведет к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации.

Общество,Видео,Сергей Вознесенский,РУДН,Роспотребнадзор,
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