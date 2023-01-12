Пока вы спали: изменения для школьников и "совершенно новые" угрозы миру

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Российских школьников предложили воспитывать трудом

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В закон «Об образовании» может быть внесено понятие «трудовое воспитание». Таким образом, у российских школьников появится обязанность заниматься общественно-полезным трудом. Об этом со ссылкой на инициативу депутатов Госдумы пишут «Известия».

По данным издания, соответствующие поправки могут быть внесены в нижнюю палату парламента уже в весеннюю сессию. Если новая инициатива будет принята депутатами, то в плане обучения в каждой школе, помимо образовательного блока, появится еще один — выполнение рабочей программы воспитания. При этом эксперты предупредили, что разработка такой программы станет дополнительной нагрузкой на учителей.

Эксперты Давоса предупредили о «до жути знакомых» угрозах миру

В ближайшие два года в мире будет доминировать риск удорожания стоимости жизни, а также риски природных катастроф. При этом в долгосрочной перспективе на первый план выходит провал попыток смягчить изменение климата. Об этом со ссылкой на «Доклад о глобальных рисках», подготовленном Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum), пишет РБК.

Также среди рисков, «которые кажутся одновременно совершенно новыми и до жути знакомыми», эксперты выделили: торговые войны, отток капитала с развивающихся рынков, резкую поляризацию общества, геополитическую конфронтацию и угрозу ядерной войны.

В России растет спрос на кредиты «до зарплаты»

В этом году ожидается рост объема выдач займов «до зарплаты» на 15–20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы на более крупные суммы. Об этом со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщают «Известия».

Эксперты отмечают, что в декабре россияне брали микрозаймы как на подарки и покупку техники, так и на ремонт и закупку лекарств. При этом к краткосрочным займам «до зарплаты», как правило, прибегают заемщики с невысоким уровнем дохода, и риском для них являются высокие проценты, под которые их выдают, констатировали они.

В США заявили о падении доходов России из-за введения потолка цен на нефть

Доходы России падают из-за ограничения цен на нефть западными странами. Об этом со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Минфина США пишет Reuters.

Чиновник подчеркнул, что, несмотря на антироссийские санкции и введение потолка цен на нефть, у Европы на сегодняшний день достаточно запасов нефтепродуктов, и она способна противостоять «российскому давлению».

В России ужесточат ответственность за незаконное распространение сим-карт

С 1 марта в России будет установлена ответственность за оказание услуг юридическим лицам без внесения в единый реестр данных о конечных пользователях услуг связи, а также резко ужесточено наказание за продажу сим-карт без предъявления паспорта. Поможет ли это в борьбе с рынком «серых» симок, разбирались «Известия».