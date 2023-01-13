Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.

Об этом сообщают Nation News.

По данным аналитиков, в 2023 году праздник собираются отмечать только 25% респондентов.

В 2012 году старый Новый год отмечали 46% россиян, в 2015 году — 30%, а в 2021 году — 26%.

Сделать старый Новый год официальным государственным праздником и выходным днем хотят 32% опрошенных россиян.