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15 минут назад

Россияне стали реже отмечать старый Новый год

RT на русскомиещё 8

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, что россияне стали реже отмечать старый Новый год.

Россияне стали реже отмечать старый Новый год
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщают Nation News.

По данным аналитиков, в 2023 году праздник собираются отмечать только 25% респондентов.

В 2012 году старый Новый год отмечали 46% россиян, в 2015 году — 30%, а в 2021 году — 26%.

Сделать старый Новый год официальным государственным праздником и выходным днем хотят 32% опрошенных россиян.

Ранее «Известия» сообщали, что согласно результатам исследования, проведённого «Яндекс.Маркет», 42% россиян назвали деньги самым желанным подарком на Новый год.

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