Раскрыты главные претензии туристов к отдыху в России

Чаще всего отечественные туристы, отдыхавшие на зимних праздниках в России, жаловались на качество сервиса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе общественной организации «Российский фонд мира».

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Так, 63 процента путешественников раскрыли, что во время прошедшего отдыха столкнулись с низким уровнем сервиса на курортах страны. Главные претензии (44 процента) касались плохого обслуживания номеров и взаимодействия с персоналом отелей. 35 процентов соотечественников были недовольны сервисом в ресторанах и заведениях быстрого питания, 16 процентов — обслуживанием на ярмарках и прочих уличных торговых точках, 5 процентов — качеством экскурсионных услуг.

Среди прочих претензий — жалобы на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах (21 процент), отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах (11 процентов) и недостаток справочной информации в местах отдыха (5 процентов).