В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
33 минуты назад

Раскрыты главные претензии туристов к отдыху в России

Lenta.ruиещё 1

Чаще всего отечественные туристы, отдыхавшие на зимних праздниках в России, жаловались на качество сервиса. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе общественной организации «Российский фонд мира».

Раскрыты главные претензии туристов к отдыху в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, 63 процента путешественников раскрыли, что во время прошедшего отдыха столкнулись с низким уровнем сервиса на курортах страны. Главные претензии (44 процента) касались плохого обслуживания номеров и взаимодействия с персоналом отелей. 35 процентов соотечественников были недовольны сервисом в ресторанах и заведениях быстрого питания, 16 процентов — обслуживанием на ярмарках и прочих уличных торговых точках, 5 процентов — качеством экскурсионных услуг.

Среди прочих претензий — жалобы на задержки и переносы рейсов, пробки и ситуации на дорогах (21 процент), отсутствие средств индивидуальной защиты в общественных местах (11 процентов) и недостаток справочной информации в местах отдыха (5 процентов).

Ранее стало известно, что лучшими горнолыжными курортами России для бюджетного отдыха названы Домбай, «Чегет» и «Архыз». Так, выгоднее всего любителям зимних видов спорта провести новогодний отпуск в Домбае. Курорт располагает 12 трассами и подходит как для новичков и любителей, так и для опытных спортсменов.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители