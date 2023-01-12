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49 минут назад

РБК: треть россиян живет на выплаты от государства

Ura.Ruиещё 3

Около 43 миллионов россиян зависят от государственных выплат. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

Треть россиян живет на выплаты от государства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Треть россиян (42,7 млн человек) зависит от выплат от государства», — передает издание со ссылкой на данные ведомства.

В материале уточнили, что для 31 миллиона граждан пособия и другие выплаты являются основным источником денежных средств к существованию.

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Ранее Росстат сообщил, что 10% самых финансово обеспеченных граждан РФ владеют 30% доходов населения страны. При этом 10% бедного населения владеет только 2% общих доходов, передает MK.RU. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов сказал, что подобная статистика ставит под вопрос эффективность социальной поддержки в России.

Общество,Александр Сафонов,Финансовый университет,Росстат,
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