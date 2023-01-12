Треть россиян живет на выплаты от государства

Около 43 миллионов россиян зависят от государственных выплат. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.

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«Треть россиян (42,7 млн человек) зависит от выплат от государства», — передает издание со ссылкой на данные ведомства.

В материале уточнили, что для 31 миллиона граждан пособия и другие выплаты являются основным источником денежных средств к существованию.