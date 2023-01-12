Названы самые востребованные в России профессии

«Кадровый голод в IT-сфере был всегда, всегда людей не хватало, и их сложно было искать. Сейчас производство в этой сфере становится более массовым, поэтому сотрудников нужно все больше с каждым днем. По разным оценкам, в ближайшее время в IT-сфере не будет хватать 5 млн специалистов», — добавил эксперт.