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1 час назад

"Краш, свэг, чилить и форсить": россияне назвали свои любимые сленговые слова

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64% россиян в возрасте от 14 до 25 лет чаще всего используют слово "форсить" (активно и быстро продвигать товар). Еще 63% не обходятся в своей речи без слова "краш" (человек, который очень нравится). Об этом говорится в результатах исследования контентной платформы "Дзен", сообщает ТАСС.

Россияне перечислили свои любимые сленговые слова
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Аналитики выяснили, что не меньшей популярностью среди опрошенных пользуется выражение POV, которое означает "точка зрения" — его используют 57% опрошенных.

18% респондентов признались, что нередко используют слово "стэнить" — его говорят тогда, когда хотят выразить восторг или преданность чему-либо. Еще 16% опрошенных применяют в речи слово "симп" — если хотят выразить глубокие чувства по отношению к объекту обожания. Не обходятся россияне в своем лексиконе и без слов "свэг", "треш" и "чилл/чилить".

Исследование показало, что в соцсетях россияне нередко пользуются словами man/woman moment, "ситуация сюр", sigma, dead inside. Порой россияне для передачи своей точки зрения собеседнику в интернете используют выражения из популярных видео: "Ты не понимаешь, это другое", "На чилле, на расслабоне", "Если б мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое".

Также респонденты признались, что пользуются в соцсетях нестандартными сочетаниями эмодзи. Половина опрошенных заявила, что отправляют эмодзи плача, для того чтобы выразить любые глубокие чувства. Еще 46% часто в переписках ставят эмодзи клоуна. Таким образом один из оппонентов переписки пытается обозначить необдуманное, либо глупое действие.

22% респондентов используют смайлик с глазами, чтобы продемонстрировать свой интерес к сообщениям. Не менее популярными эмодзи также является череп — такой смайл используют 15% опрошенных, отправляя его как альтернативу смеющемуся эмодзи.

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