Rambler&Co рассказал, как россияне читали новости в 2022

Большинство (77%) опрошенных россиян каждый день читают новости на онлайн-СМИ, свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками Rambler&Co.

При этом только у 23% респондентов бывают дни, когда они не открывают медиа. Отмечается, что специалисты медиахолдинга провели опрос среди двухсот тысяч читателей про привычки медиапотребления: в рамках исследования специалисты узнали, как пользователи читали новости в 2022 году, на каких устройствах и по какому принципу выбирали источники.

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Так, согласно исследованию, из тех, кто всегда читают новости, 26% делают это 1-2 раза в день, 19% – утром, в обед и вечером, у 19% сайты открыты постоянно, а 13% мониторят заголовки каждый час.

При этом чаще всего (42%) новости читают на смартфоне, 36% следят за событиями с домашнего компьютера или ноутбука, 18% используют рабочие десктоп-устройства, а 4% потребляют новости с планшета. Кроме того, больше половины (56%) интернет-пользователей не заметили разницы в частоте чтения новостей в 2022, по сравнению с предыдущим годом. Но 38% уверены – они стали заходить на сайты СМИ гораздо чаще. И всего 6%, наоборот, отметили снижение активности.

Аналитики медиахолдинга отмечают, что респонденты почти поровну разделились по своим предпочтениям в источниках информации. Треть (33%) потребляют новости через агрегаторы, для 33% важно личное отношение к конкретному медиа, 34% – репутация бренда (причем 18% из них учитывают биографии и известность журналистов, а 16% – историю издания).

В 2022 году россияне чаще всего читали новости политики – это самая востребованная тема, по мнению 64% участников опроса. Каждый десятый (10%) отметил, что интересовался экономикой, бизнесом и финансами, 6% выбирали тему "Новости своего города" и столько же (6%) – "Происшествия".

По 3% предпочли "Спорт" и "Путешествия", а развлекательные и лайфстайл-направления набрали суммарно 8%. При этом те пользователи, которые стали чаще читать новости, связывают это с личными переживаниями (52%), быстрой сменой новостей (30%), каждый десятый видит в этом привычку, а 8% – попытку спрогнозировать будущее.