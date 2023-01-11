Россиян предупредили о последствиях одновременного заражения гриппом и COVID

Грипп и COVID-19 при одновременном протекании в организме человека могут вызвать тяжелые осложнения и повышают вероятность летального исхода. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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По ее словам, грипп в отличие от коронавируса провоцирует бактериальные инфекции, которые вызывают соответствующие осложнения, особенно в тех случаях, где речь идет о менингококковой и пневмококковой инфекциях. Соответственно, если в организме пациента действует сразу два заболевания, то риск этого многократно повышается. Самой частой причиной летальных исходов у россиян, болеющих гриппом, становится именно бактериальная пневмония, отметила Мескина.

Кроме того грипп и COVID-19 могут приводить и к другим схожим последствиям, в том числе тромбозам, миокардитам, менингитам, повреждению спинного мозга, воспалению головного мозга, поражению сердца, почек и печени.