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19 минут назад

Россиян предупредили о последствиях одновременного заражения гриппом и COVID-19

Елена Прошина

Грипп и COVID-19 при одновременном протекании в организме человека могут вызвать тяжелые осложнения и повышают вероятность летального исхода. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

Россиян предупредили о последствиях одновременного заражения гриппом и COVID
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, грипп в отличие от коронавируса провоцирует бактериальные инфекции, которые вызывают соответствующие осложнения, особенно в тех случаях, где речь идет о менингококковой и пневмококковой инфекциях. Соответственно, если в организме пациента действует сразу два заболевания, то риск этого многократно повышается. Самой частой причиной летальных исходов у россиян, болеющих гриппом, становится именно бактериальная пневмония, отметила Мескина.

Кроме того грипп и COVID-19 могут приводить и к другим схожим последствиям, в том числе тромбозам, миокардитам, менингитам, повреждению спинного мозга, воспалению головного мозга, поражению сердца, почек и печени.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что чаще всего случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 встречаются у людей с ослабленным иммунитетом — у маленьких детей и стариков.

Общество,Роспотребнадзор,
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