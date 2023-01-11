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38 минут назад

В Таджикистане впервые в истории страны родились шестерняшки

ТАСС

В таджикском городе Ходжент в среду родились шестерняшки - двое мальчиков и четыре девочки, состояние детей и их матери оценивается врачами как нормальное.

В Таджикистане впервые в истории страны родились шестерняшки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщило таджикское издание Asia-Plus. Шестеро младенцев появились на свет в областном роддоме Ходжента. Их мать - местная жительница Муборак Сохибова. Другие подробности о родителях малышей пока не приводятся.

Рождение шестерняшек - первый подобный случай в истории Таджикистана. В 2020 году сообщалось о впервые рожденных пятерняшках - двух мальчиках и трех девочек, которые появились на свет в роддоме столицы Таджистана Душанбе у жительницы Хатлонской области.

Таджикистан занимает первое место среди постсоветских стран по приросту населения. По официальной статистике, население республики растет в среднем на 2,2% в год, или на 200 тысяч человек.

В июле прошлого года в Таджикистане родился 10-миллионный житель.

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