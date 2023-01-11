Треснувший от холода дом в российском городе отремонтируют весной

Власти Новосибирска пообещали отремонтировать треснувший от холода дом весной. В администрации российского города заявили, что по техническим причинам не могут сократить сроки, а критической ситуации в доме нет. Об этом сообщает «Подъем».

Сейчас по поручению мэра Новосибирска в доме на улице Римского-Корсакова работает экспертная организация. Также проводится инструментальное обследование фундамента здания, аварийного участка стены и крыши. В ближайшие дни специалисты планируют приступить к осмотру фундамента.

«Инженерно-геологические изыскания проводятся примерно в течение месяца. Поэтому ремонтные работы начнутся в весенний период. Мы постараемся максимально сократить эти сроки, но есть технические моменты», — объяснили в администрации.

Отмечается, что управляющая организация ежедневно проводит мониторинг состояния расколовшейся стены.