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7 минут назад

Треснувший от холода дом в российском городе отремонтируют весной

Lenta.ru

Власти Новосибирска пообещали отремонтировать треснувший от холода дом весной. В администрации российского города заявили, что по техническим причинам не могут сократить сроки, а критической ситуации в доме нет. Об этом сообщает «Подъем».

Треснувший от холода дом в российском городе отремонтируют весной
Фото: "Подъем""Подъем"

Сейчас по поручению мэра Новосибирска в доме на улице Римского-Корсакова работает экспертная организация. Также проводится инструментальное обследование фундамента здания, аварийного участка стены и крыши. В ближайшие дни специалисты планируют приступить к осмотру фундамента.

«Инженерно-геологические изыскания проводятся примерно в течение месяца. Поэтому ремонтные работы начнутся в весенний период. Мы постараемся максимально сократить эти сроки, но есть технические моменты», — объяснили в администрации.

Отмечается, что управляющая организация ежедневно проводит мониторинг состояния расколовшейся стены.

О появившейся на стене жилого здания трещине стало известно 10 января. Жильцы дома утверждают, что стена повредилась еще несколько лет назад, однако с наступлением морозов раскол значительно вырос.

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