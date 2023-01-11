Жители российского города из-за морозов остались без воды

"Из-за установившихся морозов <...> на территории Гусаринского группового водопровода значительно снизился дебит воды в скважине. Из-за чего вода в центральной магистральной трубе, питающей город Алагир, замерзла. Ведутся мероприятия по решению проблемы", - говорится в сообщении.