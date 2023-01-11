Жители российского города из-за морозов остались без воды

Жители Алагира в Северной Осетии остались без воды из-за замерзшей магистральной трубы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации местного самоуправления района.
"Из-за установившихся морозов <...> на территории Гусаринского группового водопровода значительно снизился дебит воды в скважине. Из-за чего вода в центральной магистральной трубе, питающей город Алагир, замерзла. Ведутся мероприятия по решению проблемы", - говорится в сообщении.
Для жителей организовали подвоз питьевой воды.
Температура воздуха в Северной Осетии достигает 7-13 градусов мороза. На реке Терек и его притоках наблюдаются ледовые явления.