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28 минут назад

Алагир из-за морозов остался без воды

ТАСС

Жители Алагира в Северной Осетии остались без воды из-за замерзшей магистральной трубы. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации местного самоуправления района.

Жители российского города из-за морозов остались без воды
Фото: ТАССТАСС

"Из-за установившихся морозов <...> на территории Гусаринского группового водопровода значительно снизился дебит воды в скважине. Из-за чего вода в центральной магистральной трубе, питающей город Алагир, замерзла. Ведутся мероприятия по решению проблемы", - говорится в сообщении.

Для жителей организовали подвоз питьевой воды.

Температура воздуха в Северной Осетии достигает 7-13 градусов мороза. На реке Терек и его притоках наблюдаются ледовые явления.

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