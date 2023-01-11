В МАГАТЭ оценили вероятность соглашения по ЗАЭС

Соглашение по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не является чем-то невозможным, поскольку никто не заинтересован в ядерном инциденте. Вероятность достижения договоренностей оценил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет РИА Новости.

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«Это соглашение не является невозможным, потому что ядерный инцидент ни в чьих интересах, в том числе России. Ядерный инцидент большого масштаба будет иметь последствия для обеих сторон», — объяснил он.

По словам Гросси, нападения на ЗАЭС стали рутиной, и это — безумие.

Ранее президент украинского «Энергоатома» Петр Котин призвал ООН отправить миротворцев на ЗАЭС без достижения договоренности с Москвой о зоне безопасности на станции. Он аргументировал это тем, что на уровне МАГАТЭ нет никакого решения проблемы.