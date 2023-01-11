Пульмонолог раскрыл особенности пневмонии у Михалкова и Костомарова

Главными особенностями пневмоний у режиссера Никита Михалкова и олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова являются их смешанная природа и резистентность. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал академик РАН, директор Института пульмонологии Александр Чучалин.

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По его словам, главная опасность пневмоний заключается в том, что они носят вирусно-бактериальный характер. Сначала вирусы разрушают иммунную защиту легочной ткани, а затем там начинает развиваться благоприятная среда для активизации бактериальной флоры, пояснил врач.

«Поэтому все эти пневмонии носят природу смешанную: не один, а несколько возбудителей», — добавил Чучалин.

Еще одной особенностью заболевания у Михалкова и Костомарова является его резистентность — устойчивость вирусов и бактерий к антибиотикам. В результате этого у пациентов может развиваться шоковое легкое, приводящее к респираторному дистресс-синдрому разной тяжести.