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30 минут назад

Пульмонолог раскрыл особенности пневмонии у Михалкова и Костомарова

Елена Прошина

Главными особенностями пневмоний у режиссера Никита Михалкова и олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова являются их смешанная природа и резистентность. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал академик РАН, директор Института пульмонологии Александр Чучалин.

Пульмонолог раскрыл особенности пневмонии у Михалкова и Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, главная опасность пневмоний заключается в том, что они носят вирусно-бактериальный характер. Сначала вирусы разрушают иммунную защиту легочной ткани, а затем там начинает развиваться благоприятная среда для активизации бактериальной флоры, пояснил врач.

«Поэтому все эти пневмонии носят природу смешанную: не один, а несколько возбудителей», — добавил Чучалин.

Еще одной особенностью заболевания у Михалкова и Костомарова является его резистентность — устойчивость вирусов и бактерий к антибиотикам. В результате этого у пациентов может развиваться шоковое легкое, приводящее к респираторному дистресс-синдрому разной тяжести.

Напомним, что Михалков оказался в реанимации из-за «идиопатической пневмонии» 5 января. Позже, 10 января, с пневмонией в больницу попал Костомаров. Состояние обоих оценивается как тяжелое.

Общество,Александр Чучалин,Роман Костомаров,РАН,
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