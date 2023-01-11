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1 час назад

Бут рассказал о своем бизнесе до заключения в тюрьму

Илья Родин

Предприниматель Виктор Бут рассказал, что никогда не занимался оружейным бизнесом. «Комсомольская правда» опубликовала интервью с ним в своем Youtube-канале.

Бизнесмен пояснил, что его фирма поставляла и обслуживала исключительно авиационную технику в Африке. Он добавил, что работал во многих странах, в том числе, в Ливии и Анголе.

«Американцы пытались сделать из меня оружейного барона, но это полностью выдумка, которая ни капли не соответствует реальности», - заявил Бут.

Предприниматель признался, что с удовольствием вернулся бы к авиационному бизнесу, но планирует сначала изучить текущую ситуацию на этом рынке.

Виктор Бут назвал самое тяжелое в американской тюрьме

Ранее в США обмен Бута на олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер назвали «исторической ошибкой».

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