Европейская страна отказалась признавать выданные в новых регионах РФ паспорта

Швейцария отказалась выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных в Крыму, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Федерального совета, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В документе отмечается, что такое решение было принято в связи с тем, что Швейцария входит в Шенгенскую зону и обязана следовать аналогичному решению Европейского Союза от 8 декабря 2022 года.

«Новые российские проездные документы (…) больше не принимаются для получения визы или пересечения внешней границы Шенгенской зоны», - отмечается в заявлении.

При этом предусмотрено исключение в том случае, если владельцы новых документов уже были гражданами России. Также право выдачи шенгенских виз Швейцария предоставит их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам.

В Федеральном совете уточнили, что это решение вступило в силу с момента его публикации.

Ранее Швейцария вслед за Евросоюзом расширила антироссийский санкционный список, включив в него 141 физлицо и 49 компаний из РФ. Также Берн присоединилась к санкциям ЕС против четырех физлиц и четырех компаний из Ирана в связи с «военной поддержкой России и поставками Москве беспилотников».