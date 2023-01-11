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30 минут назад

Бизнесмен Виктор Бут заявил, что никогда не занимался оружейным бизнесом

Деловая газета "Взгляд"

Оружейным бизнесом никогда не занимался, приписываемый американцами образ «оружейного барона» является выдумкой и пропагандой, заявил освобожденный из тюрьмы в США россиянин Виктор Бут.

Бут назвал выдумкой приписываемый ему образ «оружейного барона»
Фото: 

Бут заявил, что никогда не занимался оружейным бизнесменом, а поставлял, обслуживал и работал с авиационной техникой в Ливии, странах Африки, особенно долгое время в Анголе, передает радио «Комсомольская правда».

По словам бизнесмена, американцы пытались сделать из него «оружейного барона», это не соответствует реальности. Бут отметил, что хотел бы с большим удовольствием вернуться к транспортному и авиационному бизнесу, но для этого нужно время.

Напомним, Виктора Бута обменяли на американку Бриттни Грайнер. В 2008 году 45-летний предприниматель Бут был арестован в Таиланде по запросу США, его обвиняли в незаконной торговле оружием.

В 2012 году Бут был осужден на 25 лет тюрьмы, также его обязали выплатить штрафы в размере 15 млн долларов.

Общество,Политика,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,
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